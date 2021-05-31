Писатель Минаев вошел в руководство «Газпрома»

Сергей Минаев получил должность в «Газпроме» Фото: Александр Константинов © URA.RU

Журналист, писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев получил должность советника гендиректора холдинга «Газпром-медиа» по контенту и развитию цифровых платформ. Об этом он написал в соцсетях.

«Выхожу советником А.А. Жарова по контенту и развитию диджитал платформ ГПМХ. Круг полномочий предельно прост: советник — это тот, кто дает советы, когда их просят», — написал Минаев в своем telegram-канале. Он отметил, что при этом останется главным редактором Esquire.

В прошлом году доходы «Газпрома» стали ниже почти в девять раз. В 2020 году компания заработала 135,3 млрд рублей, а в 2019 было 1,2 трлн рублей. На уменьшение прибыли повлияло снижение курса рублей и рухнувшие цены на газ, пишет « Утро.ру» .

Ранее Минаев сообщил, сколько зарабатывает ежемесячно. Он получает три-четыре миллиона в месяц. Писатель рассказал, что пишет сценарии и получает около 1 млн рублей за одну серию.