Часть российских пенсионеров получит выплату с 1 июня

Региональные выплаты детям войны появятся в Красноярском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские пенсионеры, которые в годы Великой отечественной войны быть детьми, получат прибавку к пенсии с 1 июня. Выплата носит региональный характер — её ввели в Красноярском крае.

«По состоянию на 3 сентября 1945 года [пенсионерам] не должно было исполниться 18 лет. Решение о введение новой выплаты для таких граждан сейчас приняли в Красноярском крае», — цитирует «Федерал Пресс» сообщение ПФР.

Ежемесячно дети войны будут дополнительно получать 400 рублей. За год прибавка составит 4 800 рублей к основной пенсии. Выплата назначается автоматически, сейчас уже подготовлена база имен получателей.

Выплаты детям войны существуют в разных регионах России. Например, в Приморье они ежегодно получают по 1000 рублей единовременно. Также они могут получить компенсацию на оплату ЖКУ и проезд в общественном транспорте.

Ранее ПФР сообщал, что россияне, достигшие 80 лет, могут рассчитывать на надбавку к страховой пенсии по старости в двойном размере. В 2021 году её фиксированный размер составил 6 044 рубля. Те, кто получает соцпенсию и имеет льготы по потере кормильца, претендовать на надбавку не могут, сообщает «Утро.ru».