В России хотят снизить срок обучения в колледжах и техникумах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северский трубный завод. Полевской, техникум, средне-специальное образование, практика, рабочая профессия, пту
Обучение в учреждениях среднего профобразования хотят снизить до 2—2,5 года Фото:

Вопрос сокращения обучения в учреждениях среднего профессионального образования до 2—2,5 года обсуждают в Минпросвещения России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы хотим сократить время обучения в учреждениях среднего профессионального образования до двух—двух с половиной лет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем», — сказал Кравцов. Сейчас срок обучения в колледжах и техникумах составляет четыре года. За это время, по словам министра просвещения, меняется технологическая база и знания выпускников устаревают.

В Минпросвещения уже ранее анонсировали сокращение сроков учебы по некоторым профессиям. В ведомстве считают, что к будущим специалистам в учреждениях образования предъявляют избыточные требования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...