В России хотят снизить срок обучения в колледжах и техникумах

Вопрос сокращения обучения в учреждениях среднего профессионального образования до 2—2,5 года обсуждают в Минпросвещения России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы хотим сократить время обучения в учреждениях среднего профессионального образования до двух—двух с половиной лет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем», — сказал Кравцов. Сейчас срок обучения в колледжах и техникумах составляет четыре года. За это время, по словам министра просвещения, меняется технологическая база и знания выпускников устаревают.
В Минпросвещения уже ранее анонсировали сокращение сроков учебы по некоторым профессиям. В ведомстве считают, что к будущим специалистам в учреждениях образования предъявляют избыточные требования.
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