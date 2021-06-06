Председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с URA.RU предложил отменить маткапитал для состоятельных россиян. Парламентарий считает, что граждане с доходом выше пяти миллионов рублей в год могут сами взять на себя дополнительные расходы с появлением ребенка.
В соцсетях россияне более радикально настроены в отношении маткапитала. Пользователи уверены, что эту государственную льготу следует полностью убрать. URA.RU собрало самые яркие реакции соцсетей на предложение депутата Анатолия Аксакова.
Россияне удивлены, что маткапитал выдавался не только нуждающимся, но и состоятельным гражданам
Скрин: Twitter
Скрин: Twitter
Некоторые пользователи уверены, что сейчас люди решаются рожать ребенка только ради денег