07 июня 2021

Юрист рассказал об особенностях длинных выходных в июне

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Виды Тулы. Лето. Тула, баннер, день россии, 12 июня
Предпраздничный день будет сокращен на час Фото:

С 12 по 14 июня граждан ждут длинные выходные в связи с Днем России. Предпраздничный день, 11 июня, будет сокращен на час. Об этом заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Приятные события начнутся уже в пятницу, 11 июня, в предпраздничный день. Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», — цитирует эксперта «Российская газета».

Также он уточнил, что россияне, которые находятся в отпуске, имеют право продлить его на один день. Эта норма содержится в ст. 112 ТК РФ, отметил юрист. Соловьев объяснил: если работодатель отказывается продлять отпуск, необходимо написать в его адрес письменное заявление. «Если вопрос не разрешен, то целесообразно обратиться в региональную трудовую инспекцию, прокуратуру. Конечная инстанция — суд», — уточнил Соловьев.

Он добавил, что россияне, работающие в сфере услуг или на непрерывных производствах, могут получить компенсацию за работу в праздники. Порядок и условия вознаграждения должны быть прописаны в служебных контрактах и трудовых договорах.

В будущем короткая рабочая неделя придется только на ноябрь. Праздничные выходные наступят в последний месяц осени, когда в России будут отдыхать сразу четыре дня подряд: с 4 по 7 ноября, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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