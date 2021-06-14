Путин назвал смешными разговоры о его страхе перед оппозицией

Обвинения в убийствах оппозиционеров в адрес президента России Владимира Путина это «словесное несварение». С такой шуткой российский лидер выступил в интервью американскому телеканалу NBC.
«Это словесное несварение», — цитирует NBC ответ Путина на вопрос телеведущего, приказал ли он убить оппозиционера Алексея Навального. Путин заявил, что разговоры о том, что он боится оппозицию «смешные».
Российский лидер дал интервью NBC перед саммитом с американским коллегой Джо Байденом. Встреча президентов РФ и США пройдет в Женеве 16 июня. Полная версия интервью с американским телеканалом должна выйти 14 июня.
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