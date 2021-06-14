Президент России дал оценку деятельности Навального

Владимир Путин заявил, что Навальный прикрывает политикой свои личные дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный прикрывает свои коммерческие интересы политической деятельностью. По мнению президента РФ, за это нужно отвечать.

«Если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, нужно ответить», — прокомментировал Путин вопрос журналиста NBC о мере пресечения Навального. Полное интервью российского лидера американскому телеканалу выйдет 14 июня.

Интервью NBC — первая встреча Путина с журналистами США за три года. Беседа состоялась в преддверии встречи российского лидера с американским президентом Джо Байденом в Женеве, которая пройдет 16 июня. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят стратегические вопросы, региональные конфликты, экологические проблемы и перспективы экономического сотрудничества.

Алексей Навальный находится в одной из ИК города Покрова. Его посадили в тюрьму по делу «Ив Роше» после того, как оппозиционер вернулся из Германии.