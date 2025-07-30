ВС РФ нанесли мощный удар по базе десанта ВСУ в Очакове

Российские военные нанесли точный удар по портовой инфраструктуре в Очакове (Николаевская область), который использовался украинскими силами для подготовки десантной операции на Тендровской косе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня ночью наши войска нанесли мощный и точный удар по порту противника в Очакове Николаевской области», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Как уточнил губернатор, удар был нанесен в ответ на недавнюю попытку ВСУ высадить десант на Тендровской косе. В ночь на 28 июля российские войска успешно отразили эту атаку, в ходе которой противник потерял четыре катера и понес значительные потери в живой силе.
«Применение тяжелых реактивных систем залпового огня позволило нанести противнику ощутимый урон», — отметил губернатор. По его словам, удар был осуществлен с высокой точностью по ключевым объектам портовой инфраструктуры.
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