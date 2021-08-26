В Ростове одинокая пенсионерка второй год живет без света

ТСЖ отказывается решать проблему пожилой женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионерка Елена Гарбузова из Ростова-на-Дону второй год живет в своей квартире без света из-за долгов. Женщина уже выплатила их, однако свет ей так и не включили. Она рассказала, что по этому вопросу обращалась во все органы власти и даже звонила на «Прямую линию» президенту РФ Владимиру Путину.

«Коммунальные долги у меня накопились с 2012 года. Тогда на меня подали в суд, а на площадке в щитке обрезали провода. Я выплатила все, и в 2020 году приставы прислали мне уведомление, что долг за электроэнергию погашен», — рассказывает Гарбузова изданию RostovGazeta.

Однако из-за того, что женщина проживала в другом месте, электричество в квартиру не было проведено. «В январе 2020 года я вернулась. Пошла в электроснабжающую организацию, попросила подключить квартиру к электричеству, ведь у меня разломан весь щиток. Но мне сообщили, что у меня снова образовался долг», — отметила пенсионерка.

Причина в том, что за строку расходов по электроэнергии с 2019 года отвечает ресурсоснабжающая организация — расходы больше не входят в общую платежку. Информацию об отключенной квартире ТСЖ «Донские зори» в организацию не передало, и пенсионерке выставляли счет по общедомовому потреблению — как будто в квартире есть электричество. При этом председатель ТСЖ не хочет выдавать справку об отсутствии подключения электричества в квартиру с 2019 года.

«А пока этот долг на мне висит, свет в квартиру не проведен. Так и живу второй год в квартире без электричества», — заявила Гарбузова.

Женщина обращалась во все инстанции и позвонила на прямую линию президента РФ. Обращение было зафиксировано и направили его в Госжилинспекцию Ростовской области. Однако на данный момент никаких шагов к решению проблемы, по ее словам, госорганом не принято.