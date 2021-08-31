В Сбербанке подсчитали расходы на школьное образование за 10 лет

Обучение ребенка в школе обходится российским семьям, в среднем, в 1,78 млн рублей за 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни».
«В среднем по стране родители полагают, что на эту цель необходимо потратить 1,78 млн рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследования. Опрос проводили в 37 крупных (свыше 500 тысяч жителей) городах накануне Дня знаний. При этом, в Москве эта сумма превысила два миллиона рублей, а самыми экономными оказались жители Барнаула (1,3 млн рублей).
Участников опроса также спросили копить на высшее образование для ребенка. В Екатеринбурге положительно ответили 67% респондентов, в Москве — 66%, в Челябинске — 61%, в Тюмени — 56%.
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