31 августа 2021

В Сбербанке подсчитали расходы на школьное образование за 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьное образование в России обходится родителям, в среднем, почти в два миллиона рублей Фото:

Обучение ребенка в школе обходится российским семьям, в среднем, в 1,78 млн рублей за 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни».

«В среднем по стране родители полагают, что на эту цель необходимо потратить 1,78 млн рублей», — пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследования. Опрос проводили в 37 крупных (свыше 500 тысяч жителей) городах накануне Дня знаний. При этом, в Москве эта сумма превысила два миллиона рублей, а самыми экономными оказались жители Барнаула (1,3 млн рублей).

Участников опроса также спросили копить на высшее образование для ребенка. В Екатеринбурге положительно ответили 67% респондентов, в Москве — 66%, в Челябинске — 61%, в Тюмени — 56%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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