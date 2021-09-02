В Россию вернется бизнесмен из «списка Титова»

Бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию. Он является тринадцатым фигурантом «лондонского списка». Об это заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Восточного экономического форума.
«Хотел бы сказать, что мы уже договорились, что уже в первой половине сентября, как мы надеемся, следующий участник „лондонского списка“ вернется в Россию», — сказал Титов в ходе сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международным отношениях как гарант привлечения инвестиций», трансляция которой проходила на официальном сайте ВЭФ.
Кубасову предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Он объявлен в международный и федеральный розыск. Кубасов — управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания».
«Лондонский список» был составлен в феврале 2018 года, после встречи Титова с покинувшими РФ бизнесменами в Лондоне. Все участники встречи выразили желание вернуться в Россию, но при условии, что их не возьмут под стражу.
Ранее Россия прекратила работу с «лондонским списком». В Генпрокуратуре РФ заявили, что не смогут гарантировать бизнесменам свободу по возвращению в Россию. За одного из бизнесменов даже вступился президент РФ Владимир Путин, пишет «Царьград». Он лично попросил генпрокурора Игоря Краснова изучить причины ареста экс-главы компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотова, после чего его выпустили из СИЗО. Однако позже его все равно задержали, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в