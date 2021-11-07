Аналитик предрек резкое падение продолжительности жизни в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , избирательная комиссия, выборы, пожилая пара, пожилые люди, избирательный участок, голосование, урна для голосования, пенсионеры, бюллетень, выборы 2021
Причиной сокращения жизни жителей России стал коронавирус Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Одним из последствий коронавирусной инфекции может стать падение продолжительности жизни россиян. Такого мнения придерживается независимый демограф Алексей Ракша.

«Общее число смертей в ноябре составит 260 тысяч человек, при этом от коронавируса умрет до 140 тысяч. <…> Ожидаемая продолжительность жизни тоже упадет — до 68,5-69,5 лет», — приводит telegram-канал Readovka мнение демографа.

Ракша также отметил, что в декабре общее количество умерших от коронавируса в РФ с начала пандемии увеличится до миллиона человек. В правительстве тем временем уверены, что ожидаемая продолжительность жизни граждан страны составит почти 72 года.

Ракша ранее предупреждал, что по продолжительности жизни из-за COVID-19 Россия отброшена на 10 лет. Кроме того, пока непонятно, насколько коронавирус является временным фактором.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...