10 ноября 2021

Экс-президент Молдавии придумал, как стране выплатить долг России

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
Власти Молдавии выплатить долг несколькими способами Фото:

Долг «Молдовгаза» можно погасить двумя способами: за счет бюджетных средств страны или если включить долг в тариф. Такие варианты выхода из энергетического кризиса предложил экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон.

«Есть текущие долги, которые, скорее всего, частично покроют за счет госбюджета, частично за счет граждан. И есть исторические долги — около 700 миллионов долларов, эти деньги можно вернуть двумя путями: либо правительство переведет деньги „Молдовагаз“ за счет внутренних или внешних ресурсов, либо долги будут включены в тариф», — рассказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он считает, что у «Молдовгаза» не хватит внутренних резервов, чтобы погасить долг. Додон добавил, что Молдавия взяла на себя ответственность погасить текущие и исторические долги, иначе с ними будет расторгнут договор о поставках газа, который был подписан в конце октября.

Министерство инфраструктуры Молдавии сообщило, что Молдавия договорилась с «Газпромом» продлить контракт на пять лет, начиная с 1 ноября. Помимо этого, власти страны планируют заключить уже новый контракт с энергетической компанией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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