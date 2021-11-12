Мишустин нашел замену скандальному топу из правительства

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Распоряжение о назначении подписал Михаил Мишустин Фото:

Новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Соответствующий документ подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Распоряжение о назначении Евгения Петрова опубликовано на сайте кабмина. Ранее он работал в должности заместителя главы ведомства и исполнял обязанности главы с июня 2021 года.

Должность руководителя Роснедр стала вакантной в июне 2021 года, когда Мишустин отправил в отставку Евгения Киселева. Ранее он дал интервью о том, что в России исчерпаны крупные нефтяные месторождения России и через 19 лет нефть перестанет быть рентабельной для страны. По данным источников «Коммерсанта» в правительстве, у Киселева не сложились отношения с главой минприроды Александром Козловым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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