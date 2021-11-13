Венедиктов рассказал анекдот про Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал президенту России Владимиру Путину меняться на посту президента после интеграции двух стран. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Когда я ехал на интервью с Лукашенко в 2019 году, мне рассказали «анекдот» историю про Путина и Лукашенко, которую публично отрицают. 2019 год, встреча Путина и Лукашенко. Они встают из-за стола, и Лукашенко берет Путина за пуговицу и говорит «Владимир Владимирович, я согласен на ваше предложение». Путин говорит: «на какое предложение»? Лукашенко отвечает: «давайте так, вы президент объединенного государства, а я вице-президент. А на следующий год наоборот», — сказал Венедиктов в интервью RTVI.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна. По словам самого Лукашенко, у Белоруссии нет необходимости входить в состав России.
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