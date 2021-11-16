Путин сможет отсрочить пожилым силовикам выход на пенсию

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После 70 лет военный сможет продолжить служить Фото:

Президент будет определять срок службы высокопоставленных военных. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем окончательном чтении.

«Закон снимает ограничения при продлении срока контракта о прохождении военной службы. Таким образом, после 70 лет военный сможет продолжить служить государству», — сообщается на сайте Госдумы.

Поправки в закон были инициированы президентом России Владимиром Путиным, они касаются военных, имеющих высокое звание адмирала флота, маршала РФ, генерала армии. После достижения возраста 70 лет военнослужащие могут оставаться в рядах армии и флота, если глава государства вынесет соответствующие решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле высказались об отмене срочной службы в армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речи об упразднении воинской обязанности для граждан не идет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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