Расходы РФ на бывшие страны СССР оказались втрое выше официальных

За 2020 год Россия инвестировала в страны СНГ и Грузию 37 млрд долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно исследованию Евразийского банка развития (ЕАБР), Россия инвестирует в бывшие страны ССРР в три раза больше денег, чем указано в официальной статистике Центробанка РФ. За 2020 год Россия инвестировала в 12 стран постсоветского пространства больше 37 млрд долларов.

«По итогам 2020 года объем накопленных взаимных прямых инвестиций в 12 странах постсоветского пространства (СНГ плюс Грузия) составил почти 46 млрд долларов. Из них 37 млрд долларов приходятся на инвестиции из России. База данных по трансграничным проектам, собранная ЕАБР, учитывает проекты по их фактической локализации. Например, осуществленные через Кипр российские вложения на Украине рассматриваются как российские, а не кипрские», — передает РБК данные исследования.

Отмечается, что Центробанк в своих отчетах считает российскими инвестициями только прямые иностранные вложения на базисе страны инвестора. Согласно отчетам ЦБ, за 2020 год Россия инвестировала в бывшие республики СССР только 12,9 млрд долларов.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия планирует привлечь инвестиции в Сирию, пишет RT. Всего Россия вкладывает в прямые иностранные инвестиции чуть меньше 500 млрд долларов.