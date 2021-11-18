Полицейские в Санкт-Петербурге жестко скрутили школьницу

Полицейские скрутили руки школьнице в Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские в Санкт-Петербурге попытались задержать девочку, перешедшую дорогу в неположенном месте. Об этом рассказала мама ребенка.

«Они впятером пытались затолкать ее в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям… всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками», — возмутилась мать на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 17 ноября, на Гражданском проспекте. К 14-летней школьнице подошли правоохранители, когда та возвращалась из школы домой. Отец девочки сообщил, что в травмпункте у ребенка зафиксировали ушибы предплечий. «Пока она была в шоковом состоянии, ни на что не жаловалась, а потом рассказала, что у нее очень болят руки», — пояснил он.

В региональном Главном управлении министерства внутренних дел РФ проверяют ситуацию. «Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности», — цитирует РЕН ТВ сообщение ведомства, в котором уточняется, что девочка отказалась назвать свои данные и показать паспорт.

Ранее в Челябинске пожилой мужчина набросился с кулаками на несовершеннолетнего ребенка из-за детских шалостей. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, компания детей играла под окнами пенсионера и кто-то из детей бил палками по его подоконнику. Разъяренный мужчина выбежал из дома и набросился на ребенка прямо у подъезда. Он повалил мальчика на землю и начал его трясти и наносить удары по телу.