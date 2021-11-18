18 ноября 2021

Полицейским, скрутившим школьницу, грозит до четырех лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад в честь Дня Святого Патрика на Арбате. Москва, праздник, прогулка, арбат, гуляния, карнавал, полиция, шествие, день святого патрика, задержание
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Фото:

На полицейских, которые попытались жестко задержать 14-летнюю девочку в Санкт-Петербурге, заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

«Была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой, следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В документе уточняется, что в рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия, после чего будет дадут юридическую оценку действий сотрудников полиции. Наказание для обвиняемых варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что 17 ноября в Санкт-Петербурге полицейские жестко скрутили 14-летнюю школьницу, перешедшую дорогу в неположенном месте. Стражи порядка впятером пытались затолкать девочку в машину, в результате довели ее до истерики и нанесли ей побои, рассказала мать пострадавшей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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