Роскомнадзор: 13 иностранных компаний должны открыть офис в РФ

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые в ближайшее время должны открыть представительства в России. На данный момент в новом перечне 13 иностранных компаний.
«Был принят закон „О деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ“, согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами», — сообщается на сайте Роскомнадзора.
В частности, в этот список вошли такие ресурсы как Twitter, Telegram, TikTok, Zoom, Viber, Twitch и Google. Все указанные компании должны будут открыть свой официальный филиал на территории России до 1 января 2022 года.
Ранее в Госдуме РФ обвинили Google во вмешательстве в российские выборы. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также обвинил Twitter во вмешательстве во внутренние дела России, пишет RT.
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