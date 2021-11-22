Роскомнадзор: 13 иностранных компаний должны открыть офис в РФ

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
Медиагиганта Google обязали открыть официальное представительство на территории России Фото:

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые в ближайшее время должны открыть представительства в России. На данный момент в новом перечне 13 иностранных компаний.

«Был принят закон „О деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ“, согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами», — сообщается на сайте Роскомнадзора.

В частности, в этот список вошли такие ресурсы как Twitter, Telegram, TikTok, Zoom, Viber, Twitch и Google. Все указанные компании должны будут открыть свой официальный филиал на территории России до 1 января 2022 года.

Ранее в Госдуме РФ обвинили Google во вмешательстве в российские выборы. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также обвинил Twitter во вмешательстве во внутренние дела России, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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