Ветеран труда получила от властей пособие в 10 рублей

Власти Жигулевска назвали справедливым пособие ветерану труда в 10 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Самарской области выплатили ветерану труда пособие в размере 10 рублей. Об этом рассказала сама жительница Жигулевска, которая получила такую выплату.

«Десять рублей на целый месяц. Цены растут, а пособия ветеранам федерального значения уменьшаются. В чем дело?» — возмутилась женщина в видеоролике, который опубликовал telegram-канал «Подъем».

В администрации города заявили, что «все правильно», так как данная выплата — это компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. «Это компенсация понесенных расходов, она зависит от многих факторов: от количеств прописанных, от размера начисленных оплаченных платежей и составляет определенный законом процент от суммы. Если расходов не было, то и компенсация такая же», — сказали в администрации.

Компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, семьи умершего льготника, бывшие узники концлагерей, пострадавшие при аварии в Чернобыле, инвалиды, Герои СССР или России. Получить ее также могут малообеспеченные граждане или семьи.