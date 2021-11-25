Ветеран труда получила от властей пособие в 10 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Локдаун в городе. Челябинск, пенсионер, женщина, бабушка, урна
Власти Жигулевска назвали справедливым пособие ветерану труда в 10 рублей Фото:

Власти Самарской области выплатили ветерану труда пособие в размере 10 рублей. Об этом рассказала сама жительница Жигулевска, которая получила такую выплату.

«Десять рублей на целый месяц. Цены растут, а пособия ветеранам федерального значения уменьшаются. В чем дело?» — возмутилась женщина в видеоролике, который опубликовал telegram-канал «Подъем».

В администрации города заявили, что «все правильно», так как данная выплата — это компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. «Это компенсация понесенных расходов, она зависит от многих факторов: от количеств прописанных, от размера начисленных оплаченных платежей и составляет определенный законом процент от суммы. Если расходов не было, то и компенсация такая же», — сказали в администрации.

Компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, семьи умершего льготника, бывшие узники концлагерей, пострадавшие при аварии в Чернобыле, инвалиды, Герои СССР или России. Получить ее также могут малообеспеченные граждане или семьи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...