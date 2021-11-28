Епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) отстранен от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с ударом священника на литургии. Такое решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как во время службы в Андреевском мужском монастыре епископ ударил помогавшего ему священнослужителя. В центре скандала оказался епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев).
«Временно приостановить исполнение Преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального [подчиняющегося непосредственно патриарху] мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы», — сообщается в распоряжении патриарха. Как сообщил ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), дело изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия.
Подписывайтесь на URA.RU в