28 ноября 2021

Патриарх Кирилл отстранил епископа, ударившего священника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Священного Синода в Екатеринбурге, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл отстранил епископа из-за скандального видео Фото:

Епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) отстранен от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве из-за видео с ударом священника на литургии. Такое решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как во время службы в Андреевском мужском монастыре епископ ударил помогавшего ему священнослужителя. В центре скандала оказался епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев).

«Временно приостановить исполнение Преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального [подчиняющегося непосредственно патриарху] мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы», — сообщается в распоряжении патриарха. Как сообщил ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), дело изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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