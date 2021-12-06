Президент Аргентины привился российской вакциной от COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился бустерной дозой российской вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Сегодня я получил бустерную дозу „Спутника V“ в рамках моей прививочной схемы», — написал глава Аргентины в социальной сети. Фернандес отметил, что гражданам, которые еще не завершили вакцинацию, стоит это сделать.
«Не сомневайтесь, сделайте прививку», — заключил президент. Свое сообщение он подкрепил фото медицинской процедуры.
En el d?a de hoy recib? el refuerzo de mi esquema de vacunaci?n con una dosis de Sputnik V. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situaci?n epidemiol?gica y seguir creciendo.— Alberto Fern?ndez (@alferdez) December 6, 2021
No lo dudes, vacunate. pic.twitter.com/PcFEc07V8s
Ранее аргентинские медики подтвердили эффективность вакцины «Спутник V». У 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины «Спутник V», сообщил международный рецензируемый журнал Cell Reports Medicine.
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