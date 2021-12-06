Президент Аргентины привился российской вакциной от COVID-19 07 декабря 2021 в 05:21 Размер текста - 17 + Фернандес призвал граждан своей страны не тянуть с ревакцинацией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент Аргентины Альберто Фернандес привился бустерной дозой российской вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Twitter. «Сегодня я получил бустерную дозу „Спутника V“ в рамках моей прививочной схемы», — написал глава Аргентины в социальной сети. Фернандес отметил, что гражданам, которые еще не завершили вакцинацию, стоит это сделать. «Не сомневайтесь, сделайте прививку», — заключил президент. Свое сообщение он подкрепил фото медицинской процедуры. En el d?a de hoy recib? el refuerzo de mi esquema de vacunaci?n con una dosis de Sputnik V. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situaci?n epidemiol?gica y seguir creciendo.

No lo dudes, vacunate. pic.twitter.com/PcFEc07V8s — Alberto Fern?ndez (@alferdez) December 6, 2021 Ранее аргентинские медики подтвердили эффективность вакцины «Спутник V». У 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины «Спутник V», сообщил международный рецензируемый журнал Cell Reports Medicine. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент Аргентины Альберто Фернандес привился бустерной дозой российской вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Twitter. «Сегодня я получил бустерную дозу „Спутника V“ в рамках моей прививочной схемы», — написал глава Аргентины в социальной сети. Фернандес отметил, что гражданам, которые еще не завершили вакцинацию, стоит это сделать. «Не сомневайтесь, сделайте прививку», — заключил президент. Свое сообщение он подкрепил фото медицинской процедуры. En el d?a de hoy recib? el refuerzo de mi esquema de vacunaci?n con una dosis de Sputnik V. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situaci?n epidemiol?gica y seguir creciendo. No lo dudes, vacunate. pic.twitter.com/PcFEc07V8s Ранее аргентинские медики подтвердили эффективность вакцины «Спутник V». У 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины «Спутник V», сообщил международный рецензируемый журнал Cell Reports Medicine. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям