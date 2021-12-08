Белый дом: Байден ничего не обещал Путину по Украине

Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговорыОфициальный сайт президента России
kremlin.ru
Президент США Джо Байден не давал президенту России Владимиру Путину никаких обещаний относительно возможности Украины вступить в НАТО. Об это сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я вам скажу четко и прямо, Байден не давал таких обязательств. Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться. Президент не делал никаких уступок в этом контексте, как, например, обещание сократить присутствие США в регионе», — передает РБК слова Салливана.
Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Украина стала одной из главных тем президентских переговоров, пишет RT. Путин отметил, что НАТО пытается освоить украинскую территорию и наращивает военный потенциал у рубежей РФ, сообщает телеканал 360.
Президент США Джо Байден не давал президенту России Владимиру Путину никаких обещаний относительно возможности Украины вступить в НАТО. Об это сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я вам скажу четко и прямо, Байден не давал таких обязательств. Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться. Президент не делал никаких уступок в этом контексте, как, например, обещание сократить присутствие США в регионе», — передает РБК слова Салливана. Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Украина стала одной из главных тем президентских переговоров, пишет RT. Путин отметил, что НАТО пытается освоить украинскую территорию и наращивает военный потенциал у рубежей РФ, сообщает телеканал 360.