Белый дом: Байден ничего не обещал Путину по Украине

08 декабря 2021 в 11:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры Официальный сайт президента России kremlin.ru Президент США Джо Байден не давал президенту России Владимиру Путину никаких обещаний относительно возможности Украины вступить в НАТО. Об это сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я вам скажу четко и прямо, Байден не давал таких обязательств. Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться. Президент не делал никаких уступок в этом контексте, как, например, обещание сократить присутствие США в регионе», — передает РБК слова Салливана. Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Украина стала одной из главных тем президентских переговоров, пишет RT. Путин отметил, что НАТО пытается освоить украинскую территорию и наращивает военный потенциал у рубежей РФ, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден не давал президенту России Владимиру Путину никаких обещаний относительно возможности Украины вступить в НАТО. Об это сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я вам скажу четко и прямо, Байден не давал таких обязательств. Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться. Президент не делал никаких уступок в этом контексте, как, например, обещание сократить присутствие США в регионе», — передает РБК слова Салливана. Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Украина стала одной из главных тем президентских переговоров, пишет RT. Путин отметил, что НАТО пытается освоить украинскую территорию и наращивает военный потенциал у рубежей РФ, сообщает телеканал 360.