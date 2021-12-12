Кремлевская «школа блогеров» решит важную проблему на рынке труда

Сергей Кириенко заявил о дефиците специалистов, умеющих грамотно выстраивать коммуникации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России мало специалистов, умеющих грамотно выстраивать коммуникации. Они ценятся государством, бизнесом, общественным сектором, и это направление нужно развивать. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на образовательной программе «Мастерская новых медиа», созданной, в частности, чтобы решить проблему дефицита кадров на рынке труда.

«В [России наблюдается] дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации. Такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. <…> В программе начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта «ТопБЛОГ» и конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причем большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу», — приводит слова Кириенко пресс-служба мероприятия.

Кириенко дополнил, что выпускник программы будет предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах. Их будут рекомендовать работодателям.

На мероприятии также выступили заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, замгендиректора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа» Вячеслав Муругов. Участие во встрече приняла бизнес-тренер Нина Зверева и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор «Киностудии им. М. Горького» Юлиана Слащева.

По направлению «Стратегические коммуникации» мастерами стали директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк. Мастера направления «Медиакоммуникации» — редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», Владимир Соловьев.

«Мастерская новых медиа» — образовательная программа, созданная на платформе «Россия — страна возможностей». Это масштабная организация, которая начала существовать по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»