В Минпросвещения РФ отказались от дистанта из-за коронавируса

В Минпросвещения РФ не планируют продлевать новогодние каникулы, либо переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.
«Планов продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционку пока нет», — цитирует Кравцова РИА «Новости».
Ранее в Минобразования исключили полный переход вузов на дистанционный формат обучения. Высшие учебные заведения вернутся к очной форме, когда придет в норму эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такое заявление сделал глава министерства Валерий Фальков.
В Минпросвещения РФ не планируют продлевать новогодние каникулы, либо переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. «Планов продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционку пока нет», — цитирует Кравцова РИА «Новости». Ранее в Минобразования исключили полный переход вузов на дистанционный формат обучения. Высшие учебные заведения вернутся к очной форме, когда придет в норму эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такое заявление сделал глава министерства Валерий Фальков.