В Минпросвещения РФ отказались от дистанта из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, наушники, клавиатура, видеосвязь, вкс, компьютер, онлайн, дистанционное обучение, дистант, обучение на дому, ученики онлайн
В Минпросвещения не планируют продлевать дистанционное обучение из-за коронавируса Фото:

В Минпросвещения РФ не планируют продлевать новогодние каникулы, либо переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Планов продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционку пока нет», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Ранее в Минобразования исключили полный переход вузов на дистанционный формат обучения. Высшие учебные заведения вернутся к очной форме, когда придет в норму эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такое заявление сделал глава министерства Валерий Фальков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минпросвещения РФ не планируют продлевать новогодние каникулы, либо переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. «Планов продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционку пока нет», — цитирует Кравцова РИА «Новости». Ранее в Минобразования исключили полный переход вузов на дистанционный формат обучения. Высшие учебные заведения вернутся к очной форме, когда придет в норму эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такое заявление сделал глава министерства Валерий Фальков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...