В Минпросвещения РФ отказались от дистанта из-за коронавируса

В Минпросвещения не планируют продлевать дистанционное обучение из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Минпросвещения РФ не планируют продлевать новогодние каникулы, либо переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Планов продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционку пока нет», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Ранее в Минобразования исключили полный переход вузов на дистанционный формат обучения. Высшие учебные заведения вернутся к очной форме, когда придет в норму эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такое заявление сделал глава министерства Валерий Фальков.