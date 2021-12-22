В США нашли способ защиты от гиперзвукового оружия РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Новые спутники США будут следить за гиперзвуковыми ракетами Фото:

В США создали новую систему спутников, которые призваны следить за российским гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает американский журнал Defense News.

«Опытные образцы спутников, которые помогут США отслеживать гиперзвуковые угрозы, прошли финальную проверку конструкции. Спутники первоначально будут обнаруживать гиперзвуковые и баллистические угрозы. Пентагон считает, что они необходимы в связи с ускоренным созданием в мире, в том числе в России и Китае, гиперзвукового оружия», — пишет Defense News.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени в России появится новое гиперзвуковое оружие. По словам российского лидера, новые ракеты будут развивать скорость в 9 махов. Путин отметил, что США чуть-чуть опережают Китай и Россию по созданию гиперзвукового оружия, пишет RT.

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В США создали новую систему спутников, которые призваны следить за российским гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает американский журнал Defense News. «Опытные образцы спутников, которые помогут США отслеживать гиперзвуковые угрозы, прошли финальную проверку конструкции. Спутники первоначально будут обнаруживать гиперзвуковые и баллистические угрозы. Пентагон считает, что они необходимы в связи с ускоренным созданием в мире, в том числе в России и Китае, гиперзвукового оружия», — пишет Defense News. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени в России появится новое гиперзвуковое оружие. По словам российского лидера, новые ракеты будут развивать скорость в 9 махов. Путин отметил, что США чуть-чуть опережают Китай и Россию по созданию гиперзвукового оружия, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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