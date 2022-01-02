Эрдоган выслушал требования Путина о нерасширении НАТО

Владимир Путин обсудил с турецким коллегой недавнее предложение России к НАТО Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы, стороны, в том числе, затронули проект договора о гарантиях безопасности между Россией и НАТО.

«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества. Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей», — сообщается на сайте президента РФ.

Помимо ситуации вокруг расширения НАТО на восток, стороны также обсудили вопросы ливийского и сирийского урегулирования. Кроме того, поднимался в беседе конфликт в Закавказье.