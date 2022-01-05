На Украине обвинили Путина в попытке захватить часть Казахстана

06 января 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Украинский журналист считает, что Путин вмешается в ситуацию в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент РФ Владимир Путин вмешается в происходящее в Казахстане. Об этом заявил украинский журналист-международник Иван Яковина. По его мнению, Россия воспользуется ситуацией и попытается захватить часть территории республики. «Я почти уверен, что может произойти попытка захвата части территории Казахстана, поскольку в российской Госдуме уже давно звучали голоса о том, что северный и восточный Казахстан — это подарки Ленина, несли бред „давайте возвращайте“. Думаю, что вторжение или вмешательство со стороны России — это вполне реальная вещь», — заявил Яковина в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24». По его мнению, если ситуация для бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева станет критической, Путин займет его сторону. Журналист также отметил, что Запад в ситуацию вмешиваться не будет, чтобы его не заподозрили в причастности к волнениям, передает сайт MK.RU. При этом в Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства. Однако позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что Рф как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин вмешается в происходящее в Казахстане. Об этом заявил украинский журналист-международник Иван Яковина. По его мнению, Россия воспользуется ситуацией и попытается захватить часть территории республики. «Я почти уверен, что может произойти попытка захвата части территории Казахстана, поскольку в российской Госдуме уже давно звучали голоса о том, что северный и восточный Казахстан — это подарки Ленина, несли бред „давайте возвращайте“. Думаю, что вторжение или вмешательство со стороны России — это вполне реальная вещь», — заявил Яковина в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24». По его мнению, если ситуация для бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева станет критической, Путин займет его сторону. Журналист также отметил, что Запад в ситуацию вмешиваться не будет, чтобы его не заподозрили в причастности к волнениям, передает сайт MK.RU. При этом в Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства. Однако позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что Рф как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева.