Глава Минцифры: весной россияне получат новые «Госуслуги»

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Новая версия приложения «Госуслуги» запустится осенью 2022 года Фото:

Новое приложение портала «Госуслуги», которое будет предлагать россиянам подходящие для них услуги от ведомств, появится в РФ весной. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — сказал Шадаев ТАСС. Он не уточнил, какие именно новые функции добавят в программу.

Ранее Шадаев уже анонсировал, что Минцифры ведет работу над новой версией приложения. В октябре 2021 года он рассказывал, что приложение будет ориентироваться на профиль конкретного пользователя, предлагая ему те услуги, которые будут наиболее актуальны для человека.

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Новое приложение портала «Госуслуги», которое будет предлагать россиянам подходящие для них услуги от ведомств, появится в РФ весной. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — сказал Шадаев ТАСС. Он не уточнил, какие именно новые функции добавят в программу. Ранее Шадаев уже анонсировал, что Минцифры ведет работу над новой версией приложения. В октябре 2021 года он рассказывал, что приложение будет ориентироваться на профиль конкретного пользователя, предлагая ему те услуги, которые будут наиболее актуальны для человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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