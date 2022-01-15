Глава Минцифры: весной россияне получат новые «Госуслуги»

Новая версия приложения «Госуслуги» запустится осенью 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новое приложение портала «Госуслуги», которое будет предлагать россиянам подходящие для них услуги от ведомств, появится в РФ весной. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — сказал Шадаев ТАСС. Он не уточнил, какие именно новые функции добавят в программу.

Ранее Шадаев уже анонсировал, что Минцифры ведет работу над новой версией приложения. В октябре 2021 года он рассказывал, что приложение будет ориентироваться на профиль конкретного пользователя, предлагая ему те услуги, которые будут наиболее актуальны для человека.