Глава Минцифры: весной россияне получат новые «Госуслуги»

Новое приложение портала «Госуслуги», которое будет предлагать россиянам подходящие для них услуги от ведомств, появится в РФ весной. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — сказал Шадаев ТАСС. Он не уточнил, какие именно новые функции добавят в программу.
Ранее Шадаев уже анонсировал, что Минцифры ведет работу над новой версией приложения. В октябре 2021 года он рассказывал, что приложение будет ориентироваться на профиль конкретного пользователя, предлагая ему те услуги, которые будут наиболее актуальны для человека.
Новое приложение портала «Госуслуги», которое будет предлагать россиянам подходящие для них услуги от ведомств, появится в РФ весной. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — сказал Шадаев ТАСС. Он не уточнил, какие именно новые функции добавят в программу. Ранее Шадаев уже анонсировал, что Минцифры ведет работу над новой версией приложения. В октябре 2021 года он рассказывал, что приложение будет ориентироваться на профиль конкретного пользователя, предлагая ему те услуги, которые будут наиболее актуальны для человека.