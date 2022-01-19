Поклонская рассказала, что на нее готовили покушение

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Послание президента. Москва, поклонская наталья
Угрозы убийства Натальи Поклонской оказались ложными Фото:

Полиции Крыма сообщали о подготовке убийства бывшего прокурора региона, экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако угрозы оказались ложными, рассказала она.

«Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии. Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное», — цитирует Поклонскую ТАСС.

По словам Поклонской, угрожавший не был гражданином Украины и сообщения никак не связаны с этой страной. В декабре 2021 года сообщалось, что неизвестный мужчина проник в дом Поклонской в Крыму. Злоумышленник оказался жителем Днепропетровска, его выслали на Украину.

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Полиции Крыма сообщали о подготовке убийства бывшего прокурора региона, экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако угрозы оказались ложными, рассказала она. «Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии. Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное», — цитирует Поклонскую ТАСС. По словам Поклонской, угрожавший не был гражданином Украины и сообщения никак не связаны с этой страной. В декабре 2021 года сообщалось, что неизвестный мужчина проник в дом Поклонской в Крыму. Злоумышленник оказался жителем Днепропетровска, его выслали на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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