Поклонская рассказала, что на нее готовили покушение

Угрозы убийства Натальи Поклонской оказались ложными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиции Крыма сообщали о подготовке убийства бывшего прокурора региона, экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако угрозы оказались ложными, рассказала она.

«Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии. Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное», — цитирует Поклонскую ТАСС.

По словам Поклонской, угрожавший не был гражданином Украины и сообщения никак не связаны с этой страной. В декабре 2021 года сообщалось, что неизвестный мужчина проник в дом Поклонской в Крыму. Злоумышленник оказался жителем Днепропетровска, его выслали на Украину.