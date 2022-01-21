21 января 2022

МВД России просит расширить полномочия своих сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, автомат калашникова, оружие, вооружение, ак, полиция, дежурный патруль
В МВД планируют проверять патроны оружия Фото:

В МВД РФ предложили расширить полномочия полиции и законодательно закрепить полномочия по проведению проверок патронов к оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом рассказали в МВД РФ.

«МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ „Об оружии“ в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — цитирует ТАСС заявление МВД.

Разработкой законопроекта займется Росгвардия. Пока патроны проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. Решение о выдаче или отказе принимают на основании результатов протоколов проверки.

Ранее с таким предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что Росгвардии нужно вернуть полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов МВД. Это необходимо из-за «ряда резонансных событий», высказался он.

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В МВД РФ предложили расширить полномочия полиции и законодательно закрепить полномочия по проведению проверок патронов к оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом рассказали в МВД РФ. «МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ „Об оружии“ в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — цитирует ТАСС заявление МВД. Разработкой законопроекта займется Росгвардия. Пока патроны проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. Решение о выдаче или отказе принимают на основании результатов протоколов проверки. Ранее с таким предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что Росгвардии нужно вернуть полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов МВД. Это необходимо из-за «ряда резонансных событий», высказался он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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