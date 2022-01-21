МВД России просит расширить полномочия своих сотрудников

22 января 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

В МВД планируют проверять патроны оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В МВД РФ предложили расширить полномочия полиции и законодательно закрепить полномочия по проведению проверок патронов к оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом рассказали в МВД РФ. «МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ „Об оружии“ в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — цитирует ТАСС заявление МВД. Разработкой законопроекта займется Росгвардия. Пока патроны проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. Решение о выдаче или отказе принимают на основании результатов протоколов проверки. Ранее с таким предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что Росгвардии нужно вернуть полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов МВД. Это необходимо из-за «ряда резонансных событий», высказался он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В МВД РФ предложили расширить полномочия полиции и законодательно закрепить полномочия по проведению проверок патронов к оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом рассказали в МВД РФ. «МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ „Об оружии“ в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — цитирует ТАСС заявление МВД. Разработкой законопроекта займется Росгвардия. Пока патроны проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. Решение о выдаче или отказе принимают на основании результатов протоколов проверки. Ранее с таким предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что Росгвардии нужно вернуть полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов МВД. Это необходимо из-за «ряда резонансных событий», высказался он.