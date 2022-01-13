Бастрыкин призвал расширить полномочия МВД

Контроль за использованием гражданского оружия должны осуществлять в МВД, считает Алесандр Бастрыкин Фото: Официальный сайт Президента РФ

Росгвардии необходимо вернуть полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов в МВД. С такой инициативой выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

Свое предложение он объяснил «рядом резонансных происшествий», произошедших в последнее время. По словам Бастрыкина, сейчас инициативы СК проходят межведомственное обсуждение.

Ранее с аналогичной инициативой выступили в МВД. В ведомстве сообщили о намерении проводить исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. В профсоюзе полиции выступили против такой инициативы, пишет «Национальная служба новостей».

Стрельба в кампусе пермского университета произошла 20 сентября прошлого года. В результате нападения погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. До этого в мае массовое убийство устроил выпускник школе № 175 в Казани. Он проник в учреждение и убил девять человек. После этого на разных уровнях неоднократно звучали призывы ужесточить контроль за оборотом оружия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам