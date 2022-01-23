Нападавших детей перевели на дистант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Калужской области Владислав Шапша высказался об издевательствах подростков над пятиклассником в белоусовской школе. Вдвойне возмутительно, что это были не мигранты, а русские сказал он.

«Люди видят в этом проблему наличия мигрантов. Эта проблема существует, и каждый из нас так или иначе сталкивался с их нежеланием ассимилироваться, грубостью и хамством. Но что касается событий в этой школе, вдвойне возмутительно, что безобразие совершено не мигрантом, а русским», — цитирует «Подъем» Владислава Шапшу.

Трое семиклассников затащили пятиклассника в туалет, один из них постучал половым органом ему по голове. Оба подростка являются детьми мигрантов. Мальчик, совершивший это, стоит на учете, сообщил губернатор региона. Его отец находится в местах лишения свободы, а мать лишили родительских прав. Он находится в приемной семье.

«Несмотря на юный возраст, он еще не достиг, насколько я понимаю, возраста уголовной ответственности, правоохранительные органы приняли решения — проводится проверка. И прокуратура, и УВД сделают те шаги, которые они должны сделать», — сказал Шапша.

Нападавших детей перевели на дистанционное обучение, один из них уехал из региона. Семья еще одного школьника собирается поступить так же. Нельзя допустить, чтобы они продолжали учиться в этой школе, заявил губернатор.

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