Юрист: за проблемы с ПЦР-тестами полагается компенсация

После проведения ПЦР-теста можно потребовать компенсацию, если организация задержала сроки проведения процедуры и выдачи результатов более чем на 48 часов. Об этом рассказал юрист Родион Юрьев.
В Роспотребнадзоре установили, что у организации есть 24 часа на забор биоматериала и его доставку к месту исследования. Также 24 часа должно уходить на исследование и выдачу результата.
«В соответствии с законом „О защите прав потребителей“, если услуга, а в данном случае это именно услуга, не оказана в срок в соответствии с договором, то у потребителя возникает право потребовать компенсацию за нарушение условий договора и либо расторгнуть этот договор, либо установить новый срок для исполнения обязательства», — сказала Родион Юрьев «Пятому каналу».
Штраф в таком случае составляет 3% от суммы договора за каждый день просрочки, отметил он. В случае с бесплатными поликлиниками можно обратиться к вышестоящему руководству, например в комитет по здравоохранению региона, посоветовал Юрьев.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев выступил с идеей проверить стоимость ПЦР-тестов и сделать их бесплатными. В Генпрокуратуре решили проверить обосновать цен на тесты на коронавирус. РБК, со ссылкой на данные DSM Group, сообщило, что продажи экспресс-тестов выросли на 500% на фоне увеличения числа зараженных коронавирусом.
После проведения ПЦР-теста можно потребовать компенсацию, если организация задержала сроки проведения процедуры и выдачи результатов более чем на 48 часов. Об этом рассказал юрист Родион Юрьев. В Роспотребнадзоре установили, что у организации есть 24 часа на забор биоматериала и его доставку к месту исследования. Также 24 часа должно уходить на исследование и выдачу результата. «В соответствии с законом „О защите прав потребителей“, если услуга, а в данном случае это именно услуга, не оказана в срок в соответствии с договором, то у потребителя возникает право потребовать компенсацию за нарушение условий договора и либо расторгнуть этот договор, либо установить новый срок для исполнения обязательства», — сказала Родион Юрьев «Пятому каналу». Штраф в таком случае составляет 3% от суммы договора за каждый день просрочки, отметил он. В случае с бесплатными поликлиниками можно обратиться к вышестоящему руководству, например в комитет по здравоохранению региона, посоветовал Юрьев. Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев выступил с идеей проверить стоимость ПЦР-тестов и сделать их бесплатными. В Генпрокуратуре решили проверить обосновать цен на тесты на коронавирус. РБК, со ссылкой на данные DSM Group, сообщило, что продажи экспресс-тестов выросли на 500% на фоне увеличения числа зараженных коронавирусом.