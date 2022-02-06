Юрист: за проблемы с ПЦР-тестами полагается компенсация

Результаты ПЦР-теста должны предоставить через 48 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После проведения ПЦР-теста можно потребовать компенсацию, если организация задержала сроки проведения процедуры и выдачи результатов более чем на 48 часов. Об этом рассказал юрист Родион Юрьев.

В Роспотребнадзоре установили, что у организации есть 24 часа на забор биоматериала и его доставку к месту исследования. Также 24 часа должно уходить на исследование и выдачу результата.

«В соответствии с законом „О защите прав потребителей“, если услуга, а в данном случае это именно услуга, не оказана в срок в соответствии с договором, то у потребителя возникает право потребовать компенсацию за нарушение условий договора и либо расторгнуть этот договор, либо установить новый срок для исполнения обязательства», — сказала Родион Юрьев «Пятому каналу».

Штраф в таком случае составляет 3% от суммы договора за каждый день просрочки, отметил он. В случае с бесплатными поликлиниками можно обратиться к вышестоящему руководству, например в комитет по здравоохранению региона, посоветовал Юрьев.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев выступил с идеей проверить стоимость ПЦР-тестов и сделать их бесплатными. В Генпрокуратуре решили проверить обосновать цен на тесты на коронавирус. РБК, со ссылкой на данные DSM Group, сообщило, что продажи экспресс-тестов выросли на 500% на фоне увеличения числа зараженных коронавирусом.

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