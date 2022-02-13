Украинскому самолету запретили посадку в Киеве

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Несмотря на все усилия авиакомпании, владелец самолета запретил приземляться на Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог приземлиться на территории Украины и вынужден был сесть в Кишиневе (Молдова). Причина этого — запрет входить в воздушное пространство Украины со стороны его владельца, отмечает пресс-служба перевозчика.

«Лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — пишет РИА «Новости».

Сообщается также, что рейс выполнял полет из Португалии, передает телеканал 360. Для 175 пассажиров организован трансфер из Кишинева в Киев, добавляет RT.

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Самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог приземлиться на территории Украины и вынужден был сесть в Кишиневе (Молдова). Причина этого — запрет входить в воздушное пространство Украины со стороны его владельца, отмечает пресс-служба перевозчика. «Лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — пишет РИА «Новости». Сообщается также, что рейс выполнял полет из Португалии, передает телеканал 360. Для 175 пассажиров организован трансфер из Кишинева в Киев, добавляет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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