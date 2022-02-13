Украинскому самолету запретили посадку в Киеве

Несмотря на все усилия авиакомпании, владелец самолета запретил приземляться на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог приземлиться на территории Украины и вынужден был сесть в Кишиневе (Молдова). Причина этого — запрет входить в воздушное пространство Украины со стороны его владельца, отмечает пресс-служба перевозчика.

«Лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — пишет РИА «Новости».

Сообщается также, что рейс выполнял полет из Португалии, передает телеканал 360. Для 175 пассажиров организован трансфер из Кишинева в Киев, добавляет RT.