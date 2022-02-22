Роспотребнадзор анонсировал смягчение коронавирусных ограничений

22 февраля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Анна Попова допустила в скором времени смягчение требований по COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С учетом эпидемиологических способностей «Омикрона» в России можно говорить о смягчении ряда требований по профилактике COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, речь идет о правилах посещения музеев, театров и фитнес-клубов. «Учитывая клинические и эпидособенности „Омикрона“, можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19», — передает слова главы Роспотребнадзора РИА «Новости». Попова добавила, что ослабить требования можно в том числе в музеях, театрах и фитнес-центрах. Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, предсказать точно, как будет развиваться ситуация, сложно, поскольку «вирус имеет возможность мутировать». Однако есть «осторожный оптимизм», что, когда «Омикрон» обойдет весь мир, большие вспышки коронавируса закончатся. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С учетом эпидемиологических способностей «Омикрона» в России можно говорить о смягчении ряда требований по профилактике COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, речь идет о правилах посещения музеев, театров и фитнес-клубов. «Учитывая клинические и эпидособенности „Омикрона“, можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19», — передает слова главы Роспотребнадзора РИА «Новости». Попова добавила, что ослабить требования можно в том числе в музеях, театрах и фитнес-центрах. Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, предсказать точно, как будет развиваться ситуация, сложно, поскольку «вирус имеет возможность мутировать». Однако есть «осторожный оптимизм», что, когда «Омикрон» обойдет весь мир, большие вспышки коронавируса закончатся.