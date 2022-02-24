Экономисты ждут роста ключевой ставки ЦБ до 15% из-за Украины

24 февраля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Инфляция из-за падения рубля неизбежна Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Центробанк РФ объявит о дополнительном повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать рубль, сказал URA.RU инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. Экономист Эдуард Матвеев уточнил, что цель Банка России — поднять показатель до 15%. Сейчас ставка ЦБ равна 9,5%. «Это вызовет инфляционный всплеск, и, скорее всего, ЦБ придется резко повысить ключевую ставку. Будет дополнительное повышение. Это приведет к торможению экономики. Инфляция тоже неизбежна, потому что много импорта на российском рынке, естественно, он сильно подорожает», — сказал Сергей Суверов. Похожее мнение выразил в беседе с агентством Эдуард Матвеев. «Все движения финансовых активов, как правило, цикличны. Если посмотреть на ставки по облигациям Минфина, они сильно привязаны к ключевой ставке. На мой взгляд, целевой уровень ключевой ставки ЦБ — 12—15%, точно сказать нельзя, потому что в точках перегиба сильные движения могут быть, смотря что будет на рынке», — отметил экономист. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина действовала более решительно, напомнил Матвеев. «Она и до 18% поднимала ставку, чтобы охладить валютный рынок. Теоретически здесь может быть то же самое. Доходность по облигациям Минфина — 10—11%. На фоне текущей инфляции это маловато. Я бы ждал ставку выше, чем сейчас», — заключил эксперт. Ранее российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля начал падать, побив рекорд с 2014 года. В Банке России объявили о начале интервенций на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Также в ЦБ запретили проводить короткие продажи на российском финансовом рынке для защиты прав инвесторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк РФ объявит о дополнительном повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать рубль, сказал URA.RU инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. Экономист Эдуард Матвеев уточнил, что цель Банка России — поднять показатель до 15%. Сейчас ставка ЦБ равна 9,5%. «Это вызовет инфляционный всплеск, и, скорее всего, ЦБ придется резко повысить ключевую ставку. Будет дополнительное повышение. Это приведет к торможению экономики. Инфляция тоже неизбежна, потому что много импорта на российском рынке, естественно, он сильно подорожает», — сказал Сергей Суверов. Похожее мнение выразил в беседе с агентством Эдуард Матвеев. «Все движения финансовых активов, как правило, цикличны. Если посмотреть на ставки по облигациям Минфина, они сильно привязаны к ключевой ставке. На мой взгляд, целевой уровень ключевой ставки ЦБ — 12—15%, точно сказать нельзя, потому что в точках перегиба сильные движения могут быть, смотря что будет на рынке», — отметил экономист. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина действовала более решительно, напомнил Матвеев. «Она и до 18% поднимала ставку, чтобы охладить валютный рынок. Теоретически здесь может быть то же самое. Доходность по облигациям Минфина — 10—11%. На фоне текущей инфляции это маловато. Я бы ждал ставку выше, чем сейчас», — заключил эксперт. Ранее российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля начал падать, побив рекорд с 2014 года. В Банке России объявили о начале интервенций на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Также в ЦБ запретили проводить короткие продажи на российском финансовом рынке для защиты прав инвесторов.