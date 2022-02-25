ТАСС: В НАТО считают, что цель России — далеко не Украина

26 февраля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

НАТО поделились мыслями о том, какие цели ставит перед собой Россия в сложившейся ситуации вокруг Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Цели России не ограничены Украиной, Москва намерена вывести силы НАТО из Восточной Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которые были произнесены 25 февраля на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса. «Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», — сообщил Столтенберг. По его словам, война Кремля на Украине не сделает Россию более уважаемой страной в мире. В ходе конференции стало известно, что НАТО и ЕС выступают против России и они намерены продолжить вводить санкции, даже если это нанесет урон по ним. При этом НАТО использует механизм разрешения конфликтов с Москвой, чтобы не обострить ситуацию вокруг Украины. Столтенберг отметил, что США, Канада и ЕС разместили тысячи военных в восточной части альянса. По его словам, они располагают сотнями самолетов, кораблями, а также тремя авианосными ударными группами. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Глава РФ обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». По словам директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, военная операция России на Украине восстановит мир в стране и предотвратить военный конфликт в Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цели России не ограничены Украиной, Москва намерена вывести силы НАТО из Восточной Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которые были произнесены 25 февраля на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса. «Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», — сообщил Столтенберг. По его словам, война Кремля на Украине не сделает Россию более уважаемой страной в мире. В ходе конференции стало известно, что НАТО и ЕС выступают против России и они намерены продолжить вводить санкции, даже если это нанесет урон по ним. При этом НАТО использует механизм разрешения конфликтов с Москвой, чтобы не обострить ситуацию вокруг Украины. Столтенберг отметил, что США, Канада и ЕС разместили тысячи военных в восточной части альянса. По его словам, они располагают сотнями самолетов, кораблями, а также тремя авианосными ударными группами. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Глава РФ обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». По словам директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, военная операция России на Украине восстановит мир в стране и предотвратить военный конфликт в Европе.