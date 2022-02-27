27 февраля 2022

Захарова: у России остались друзья в мировом сообществе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
У России остались друзья после начала спецоперации на Украине, в частности, это Китай, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России еще есть друзья в виде иностранных государств, которые адекватно отреагировали на специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

«Конечно, [у России друзья] есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Не тех, которые выдают себя за гигантов, а настоящих гигантов. В частности, Китай»», — заявила Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России еще есть друзья в виде иностранных государств, которые адекватно отреагировали на специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1». «Конечно, [у России друзья] есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Не тех, которые выдают себя за гигантов, а настоящих гигантов. В частности, Китай»», — заявила Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...