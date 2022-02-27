Захарова: у России остались друзья в мировом сообществе

28 февраля 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

У России еще есть друзья в виде иностранных государств, которые адекватно отреагировали на специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1». «Конечно, [у России друзья] есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Не тех, которые выдают себя за гигантов, а настоящих гигантов. В частности, Китай»», — заявила Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.