США ввели санкции против руководства Ростеха

12 марта 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

США ввели санкции против сотрудников Новикомбанка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства опорного банка Госкорпорации Ростеха Новикомбанка. Об этом сообщил сообщили сотрудники Государственного департамента США. «Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырех членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву. Госдепартамент также вводит санкции против „АБР менеджмента“», — говорится в сообщении Госдепа США, сообщает РИА «Новости». Также в этот список внесли российского предпринимателя, основного акционера и экс-председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука и его семью. Кроме того, в санкционный список вошли еще несколько членов правления банка, а также ряд топ-менеджеров компании ABR Managment. Профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел считает, что США хочет вытеснить Россию, чтобы занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Кроме того, опрошенные изданием Global Times экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы заставить Запад разорвать экономические связи с Москвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства опорного банка Госкорпорации Ростеха Новикомбанка. Об этом сообщил сообщили сотрудники Государственного департамента США. «Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырех членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву. Госдепартамент также вводит санкции против „АБР менеджмента“», — говорится в сообщении Госдепа США, сообщает РИА «Новости». Также в этот список внесли российского предпринимателя, основного акционера и экс-председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука и его семью. Кроме того, в санкционный список вошли еще несколько членов правления банка, а также ряд топ-менеджеров компании ABR Managment. Профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел считает, что США хочет вытеснить Россию, чтобы занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Кроме того, опрошенные изданием Global Times экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы заставить Запад разорвать экономические связи с Москвой.