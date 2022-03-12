США ввели санкции против руководства Ростеха

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства опорного банка Госкорпорации Ростеха Новикомбанка. Об этом сообщил сообщили сотрудники Государственного департамента США.
«Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырех членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву. Госдепартамент также вводит санкции против „АБР менеджмента“», — говорится в сообщении Госдепа США, сообщает РИА «Новости».
Также в этот список внесли российского предпринимателя, основного акционера и экс-председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука и его семью. Кроме того, в санкционный список вошли еще несколько членов правления банка, а также ряд топ-менеджеров компании ABR Managment.
Профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел считает, что США хочет вытеснить Россию, чтобы занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Кроме того, опрошенные изданием Global Times экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы заставить Запад разорвать экономические связи с Москвой.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против руководства опорного банка Госкорпорации Ростеха Новикомбанка. Об этом сообщил сообщили сотрудники Государственного департамента США. «Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырех членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву. Госдепартамент также вводит санкции против „АБР менеджмента“», — говорится в сообщении Госдепа США, сообщает РИА «Новости». Также в этот список внесли российского предпринимателя, основного акционера и экс-председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука и его семью. Кроме того, в санкционный список вошли еще несколько членов правления банка, а также ряд топ-менеджеров компании ABR Managment. Профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел считает, что США хочет вытеснить Россию, чтобы занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Кроме того, опрошенные изданием Global Times экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы заставить Запад разорвать экономические связи с Москвой.