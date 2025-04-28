Алаудинов: ВСУ два дня пытались зайти в Белгородскую область

В течение двух суток Вооруженные силы Украины предпринимали попытки проникновения на территорию Белгородской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«В ближайшие два дня мы выявили несколько групп противника, которые оказались на территории Российской Федерации (в Белгородской области — прим. РИА Новости)», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости. Генерал-лейтенант отметил, все украинские военнослужащие были ликвидированы.
Украинские военные уже пытались прорвать границу в районе Белгородской области, однако эта попытка также была пресечена российскими силами. По словам Алаудинова, тогда ситуация оставалась под контролем, а ВСУ продолжали нести потери.
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