Британские банкиры обеспокоились дискриминацией россиян

01 апреля 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Британские банкиры считают незаконными санкции против россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители британских банков считают незаконной инициативу правительства страны об ограничении максимального размера банковских депозитов для россиян. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в банковском секторе. «То, что они предлагают, незаконно, в этом нет никаких сомнений. Это больше похоже на поспешное решение», — заявил один из руководителей банков. Банкиры опасаются, что подобные ограничения нарушат британских законов о равенстве и запрете дискриминации. По информации агентства, 26 февраля британское правительство объявило, что устанавливает лимит на количество денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в банках страны. Он должен был составить 50 тысяч фунтов. Страны Запада начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Британия уже вводила ограничения против РФ. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является отмена России и всего связанного с ней. Британия ранее ввела ограничения в отношении российских бизнесменов, в их числе оказались Роман Абрамович и Олег Дерипаска, передает «Утро.ру». Кроме того, Великобритания расширила действие введенных против Крыма санкций на ЛНР и ДНР. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители британских банков считают незаконной инициативу правительства страны об ограничении максимального размера банковских депозитов для россиян. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в банковском секторе. «То, что они предлагают, незаконно, в этом нет никаких сомнений. Это больше похоже на поспешное решение», — заявил один из руководителей банков. Банкиры опасаются, что подобные ограничения нарушат британских законов о равенстве и запрете дискриминации. По информации агентства, 26 февраля британское правительство объявило, что устанавливает лимит на количество денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в банках страны. Он должен был составить 50 тысяч фунтов. Страны Запада начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Британия уже вводила ограничения против РФ. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является отмена России и всего связанного с ней. Британия ранее ввела ограничения в отношении российских бизнесменов, в их числе оказались Роман Абрамович и Олег Дерипаска, передает «Утро.ру». Кроме того, Великобритания расширила действие введенных против Крыма санкций на ЛНР и ДНР.