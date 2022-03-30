Великобритания распространила крымские санкции на ДНР и ЛНР

30 марта 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции против ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания расширила действие введенных против Крыма санкций на ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в британском МИД. Ограничения подразумевают запрет на осуществление финансовых операций, торговлю, а также грузовые и транспортные перевозки с этими регионами. «Новые законодательные нормы также позволили распространить финансовые, торговые и грузотранспортные санкции, введенные против Крыма, на не контролируемые украинским государством территории Донецка и Луганска», — сообщается на сайте МИД Великобритании. По мнению главы МИД королевства Лиз Трасс, «жесткие санкции помогут Украине добиться лучших условий мирного урегулирования». Изменения, внесенные в среду в национальное санкционное законодательство, также предусматривают возможность введения запрета на техобслуживание самолетов и судов, принадлежащих лицам, внесенным в британский черный список. В частности, эти меры затронули двух российских предпринимателей: основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. 21 февраля Путин подписал закон о признании независимости Донецкой и Луганской народных Республик. А 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донбассе, а также денацификация и демилитаризация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания расширила действие введенных против Крыма санкций на ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в британском МИД. Ограничения подразумевают запрет на осуществление финансовых операций, торговлю, а также грузовые и транспортные перевозки с этими регионами. «Новые законодательные нормы также позволили распространить финансовые, торговые и грузотранспортные санкции, введенные против Крыма, на не контролируемые украинским государством территории Донецка и Луганска», — сообщается на сайте МИД Великобритании. По мнению главы МИД королевства Лиз Трасс, «жесткие санкции помогут Украине добиться лучших условий мирного урегулирования». Изменения, внесенные в среду в национальное санкционное законодательство, также предусматривают возможность введения запрета на техобслуживание самолетов и судов, принадлежащих лицам, внесенным в британский черный список. В частности, эти меры затронули двух российских предпринимателей: основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. 21 февраля Путин подписал закон о признании независимости Донецкой и Луганской народных Республик. А 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донбассе, а также денацификация и демилитаризация страны.