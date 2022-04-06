Греция высылает российских дипломатов

12 членов диппредставительств РФ будут выдворены из Греции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство иностранных дел Греции приняло решение о выдворении российских дипломатов. Речь идет о 12 членах дипломатических и консульских представительств РФ.

«Греческие власти объявили 12 членов дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции, непопулярными (personae non gratae). Вышеуказанные были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических делах 1961 года и Венской конвенции о консульских делах 1963 года», — такая информация появилась на официальном сайте министерства иностранных дел Греции.

США и страны ЕС ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Ранее стало известно, что правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». В след за ним в Италии заявили о высылке 30 российских дипломатов. Одновременно Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Также стало известно о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция, в свою очередь, тоже депортировала трех российских дипломатов.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России.

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