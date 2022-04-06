Россиянам раскрыли схему по возврату средств с Asos и Airbnb

07 апреля 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Россияне могут вернуть деньги с Asos и Airbnb по банковским реквизитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Союз потребителей предложил схему возврата денег, потраченных россиянами через зарубежные сервисы. После введения санкций против России и отключения платежных сервисов Visa и MasterCard россияне не могут получить средства за оплаченные вещи. Для решения проблемы общественники направили письмо интернет-магазину Asos, в котором призвали вернуть средства на банковские счета получателей. Аналогичное предложение может быть направлено в компанию Airbnb. «Поскольку использовать чарджбэк через системы Visa и MasterCard не получится, средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам», — передают «Известия» содержание письма сюза потребителей РФ британскому магазину Asos.Согласно документу, организация получила жалобы более чем от 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму в 1,4 млн рублей. В организации надеются, что компания вернет деньги не позднее 10 дней со дня получения банковских реквизитов. Общественники также изучают возможность предложить аналогичную схему возврата средств американскому сервису бронирования жилья Airbnb. Специалисты могут сформировать в адрес компании такое же письмо. Если зарубежные ресурсы не отреагируют на письма, союз допускает обращение в Минюст для выработки дальнейшей стратегии. В Роспотребнадзоре не исключили подачу групповых исков к компаниям, которые грубо нарушают права потребителей, если пострадало большое число россиян. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple. В начале апреля о прекращении своей работы для жителей РФ и Белоруссии сообщил Airbnb. URA.RU узнало, что российские пользователи сервиса не могут вернуть средства за оплаченные услуги. Компания принудительно отменяет все бронирования клиентов из России, а средства превращает в бонусы. Директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявлял, что туристам из РФ должны десятки миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Союз потребителей предложил схему возврата денег, потраченных россиянами через зарубежные сервисы. После введения санкций против России и отключения платежных сервисов Visa и MasterCard россияне не могут получить средства за оплаченные вещи. Для решения проблемы общественники направили письмо интернет-магазину Asos, в котором призвали вернуть средства на банковские счета получателей. Аналогичное предложение может быть направлено в компанию Airbnb. «Поскольку использовать чарджбэк через системы Visa и MasterCard не получится, средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам», — передают «Известия» содержание письма сюза потребителей РФ британскому магазину Asos.Согласно документу, организация получила жалобы более чем от 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму в 1,4 млн рублей. В организации надеются, что компания вернет деньги не позднее 10 дней со дня получения банковских реквизитов. Общественники также изучают возможность предложить аналогичную схему возврата средств американскому сервису бронирования жилья Airbnb. Специалисты могут сформировать в адрес компании такое же письмо. Если зарубежные ресурсы не отреагируют на письма, союз допускает обращение в Минюст для выработки дальнейшей стратегии. В Роспотребнадзоре не исключили подачу групповых исков к компаниям, которые грубо нарушают права потребителей, если пострадало большое число россиян. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple. В начале апреля о прекращении своей работы для жителей РФ и Белоруссии сообщил Airbnb. URA.RU узнало, что российские пользователи сервиса не могут вернуть средства за оплаченные услуги. Компания принудительно отменяет все бронирования клиентов из России, а средства превращает в бонусы. Директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявлял, что туристам из РФ должны десятки миллиардов рублей.