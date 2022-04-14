ВС поймали боевика, пытавшегося попасть в РФ через Крым

Сотрудники ФСБ РФ задержали украинского боевика из Мариуполя на границе с Крымом. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
«В конце марта мужчина переоделся в гражданское и вместе с мирными гражданами попытался въехать на территорию нашей страны. Его задержали на границе. Против диверсанта возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до 15 лет заключения. Проверяется также его причастность к другим преступлениям в отношении россиян», — сообщает Первый канал информацию пресс-службы.
Участник незаконного формирования предпринял попытку въехать на территорию России вместе с беженцами. Мужчина был задержан при пересечении границы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.
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Сотрудники ФСБ РФ задержали украинского боевика из Мариуполя на границе с Крымом. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. «В конце марта мужчина переоделся в гражданское и вместе с мирными гражданами попытался въехать на территорию нашей страны. Его задержали на границе. Против диверсанта возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до 15 лет заключения. Проверяется также его причастность к другим преступлениям в отношении россиян», — сообщает Первый канал информацию пресс-службы. Участник незаконного формирования предпринял попытку въехать на территорию России вместе с беженцами. Мужчина был задержан при пересечении границы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.