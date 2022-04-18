Аналитики указали на провал антироссийских санкций Запада

19 апреля 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

В российском обществе наблюдается консолидация на фоне санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу не удалось добиться социального потрясения и раскола элит в России благодаря санкциям. В российском обществе напротив наблюдается консолидация, следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Внутренняя консолидация, как общественная, так и элитная, — вполне естественная реакция на агрессивные действия и жесткую антироссийскую риторику западных элит. При этом желаемым результатом так называемого „обрушения“ российской экономики, видимо, должны были стать социальные потрясения и видимый раскол элиты. Расширение сферы применения санкций, которые теперь затрагивают широкие слои населения вместе с распространением „культуры отмены“ всего русского в мире и корпоративными бойкотами российского рынка не настраивают граждан против власти: если такие расчеты присутствовали изначально, то они определенно ошибочны», — говорится в докладе. Как отмечают аналитики, санкции против России принимаются Западом хаотично, что не было выражено в ходе предшествующих кризисов. При этом санкции, которые «недружественные страны» вводили ранее, сподвигли Россию перейти к масштабной политике импортозамещения. Данный курс эффективен и будет продолжен, уверены в АПЭК. Эксперты указывают на то, что последние годы российские власти работали в экстремальных условиях, и система демонстрировала высокий уровень устойчивости. В докладе также сказано, что ситуация для западных стран усугубляется решением властей России перевести расчеты за газ в рубли, что привело к резкому укреплению курса российской валюты. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Западу не удалось добиться социального потрясения и раскола элит в России благодаря санкциям. В российском обществе напротив наблюдается консолидация, следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Внутренняя консолидация, как общественная, так и элитная, — вполне естественная реакция на агрессивные действия и жесткую антироссийскую риторику западных элит. При этом желаемым результатом так называемого „обрушения“ российской экономики, видимо, должны были стать социальные потрясения и видимый раскол элиты. Расширение сферы применения санкций, которые теперь затрагивают широкие слои населения вместе с распространением „культуры отмены“ всего русского в мире и корпоративными бойкотами российского рынка не настраивают граждан против власти: если такие расчеты присутствовали изначально, то они определенно ошибочны», — говорится в докладе. Как отмечают аналитики, санкции против России принимаются Западом хаотично, что не было выражено в ходе предшествующих кризисов. При этом санкции, которые «недружественные страны» вводили ранее, сподвигли Россию перейти к масштабной политике импортозамещения. Данный курс эффективен и будет продолжен, уверены в АПЭК. Эксперты указывают на то, что последние годы российские власти работали в экстремальных условиях, и система демонстрировала высокий уровень устойчивости. В докладе также сказано, что ситуация для западных стран усугубляется решением властей России перевести расчеты за газ в рубли, что привело к резкому укреплению курса российской валюты. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России.