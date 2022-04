РФ распространила в СБ ООН новые данные о биолабораториях в Киеве

Россия распространила в СБ ООН новые данные о биолабораториях на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия распространила в Совете Безопасности ООН очередные доказательства о военно-биологической деятельности на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Свидетельства военно-биологической деятельности, проводившейся на территории Украины в нарушении КБТО, множатся. Мы распространили сегодня соответствующие новые материалы в качестве официального документа СБ ООН», — передает слова Полянского РИА «Новости». Полянский отметил, что речь идет о сведениях, собранных в Минобороны РФ. Он подчеркнул, что США согласовали работу сети биологических лабораторий в Киеве. Ранее сообщалось, что в РФ установили еще несколько фактов применения Киевом биологического оружия. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей Кабышев. О работе сети биолабораторий США на Украине стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от РФ ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном. В Минобороны РФ уже сообщали о связи сына президента США Джо Байдена Хантера с украинскими биолабораториями. Позже Крупнейшие американские СМИ The New York Times и The Washington Post раскрыли миллионные доходы Хантера Байдена на Украине.

