«Ъ»: власти РФ придумали новые правила игры для иноагентов

Минюст представил проект единого закона для НКО, СМИ и физлиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России создадут единый реестр иностранных агентов, тем самым упростив процедуру выхода из реестра для физлиц. Также данный закон отменит правило маркировки личных фотографий в соцсетях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Появится единый реестр иноагентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Это предусматривает проект нового закона „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, который должен объединить все нормативные акты, касающиеся деятельности иноагентов. Закон упростит процедуру выхода из реестра для физлиц и отменит правило маркировки личных фотографий в соцсетях», — сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев днем ранее заявил, что новый единый закон об иноагентах предполагает объединение четырех реестров иноагентов. «Комиссия констатировала, что национальное законодательство об иностранных агентах полностью соответствует нашей Конституции», — заявил он.

Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.

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